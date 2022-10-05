Bor karbür tesisi bu yıl devreye alınıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor karbür tesisinin bu yıl devreye alınacağını belirterek, "Böylece savunma sanayi başta olmak üzere aşınmaya dayanıklı makine parçalarının üretiminde, cam, seramik ve nükleer uygulamalarda yerli bor karbür kullanılacak" dedi. Uluslararası Bor Sempozyumu'na çevrim içi katılan Dönmez, Türkiye'nin bor üretim ve ihracatında dünya lideri olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'nin katma değerli bor ürünlerinde dünyanın sayılı ülkelerinden biri olmasını hedeflediklerini ifade etti. Yerli lityum üretiminin de teknoloji özgünlüğünün en önemli örneklerinden olduğunu belirten Dönmez, şöyle devam etti: "Bu yıl içinde biri Eskişehir Kırka'da, biri Bandırma'da olmak üzere 700 ton kapasiteli iki yeni lityum tesisimizin temelini atacağız. Böylece yıllık lityum ihtiyacımızın yarısından fazlasını artık yerli üretimle karşılayacağız. Bandırma'daki tesiste yıllık 800 ton ferrobor üretimi yapacağız."