Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bor karbür tesisi bu yıl devreye alınıyor
Giriş Tarihi: 6.10.2022

Bor karbür tesisi bu yıl devreye alınıyor

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Bor karbür tesisi bu yıl devreye alınıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor karbür tesisinin bu yıl devreye alınacağını belirterek, "Böylece savunma sanayi başta olmak üzere aşınmaya dayanıklı makine parçalarının üretiminde, cam, seramik ve nükleer uygulamalarda yerli bor karbür kullanılacak" dedi. Uluslararası Bor Sempozyumu'na çevrim içi katılan Dönmez, Türkiye'nin bor üretim ve ihracatında dünya lideri olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'nin katma değerli bor ürünlerinde dünyanın sayılı ülkelerinden biri olmasını hedeflediklerini ifade etti. Yerli lityum üretiminin de teknoloji özgünlüğünün en önemli örneklerinden olduğunu belirten Dönmez, şöyle devam etti: "Bu yıl içinde biri Eskişehir Kırka'da, biri Bandırma'da olmak üzere 700 ton kapasiteli iki yeni lityum tesisimizin temelini atacağız. Böylece yıllık lityum ihtiyacımızın yarısından fazlasını artık yerli üretimle karşılayacağız. Bandırma'daki tesiste yıllık 800 ton ferrobor üretimi yapacağız."
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bor karbür tesisi bu yıl devreye alınıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA