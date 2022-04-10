Bor satışında hedef 1.1 milyar $

Dünyanınen fazla bor rezervine sahip ülkesi konumundaki Türkiye, bu alanda yaptığı yatırımlarla son yıllara satışlarını artırdı. Başta cam sanayi olmak üzere gübre ve seramik sektörünün de kullanılan borun satışları 2021'de bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 52, tutar bazında ise yüzde 56 yükseldi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 2021'de 2.5 milyon tonu ihraç olmak üzere 2.6 milyon bor ürünleri satışı yaptığını belirterek, "Bundan da 1 milyar 30 milyon dolarlık satış geliri elde ettik. Bu tüm zamanların rekoru" dedi. Türkiye'den ilk defa Çin'e demir yolu ile bor ihracatının geçen yıl yapıldığını anımsatan Dönmez, "Çin ile yaşanan bu gelişme devam etti ve ikinci defa da demir yolu ile bor ihraç etmiştik. Bor ihracatında 2021 rakamlarında Çin 994 bin ton ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırada ise 311 bin ton ile ABD bulunurken Hindistan da 152 bin ton ile üçüncü oldu" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin en değerli madenlerinden olan boru katma değerli olarak daha fazla satmak için çabaladıklarını aktaran Dönmez, "Geçen yıl rekor kırdığımız bor ve bor ürünleri satışında bu yıl hedefimiz 1.1 milyar dolar. Miktar olarak ise 2 milyon 500 bin ton bor ürünü satma hedefindeyiz. Bu satışların bağlantısının şimdiden yapılması borda yeni bir rekorun geleceğinin en net göstergesi" diye konuştu.