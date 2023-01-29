Borcunu yapılandırana ek maliyet çıkmayacak

Kamuya olan borçların faizlerinin önemli bir kısmının silinerek, anaparasının 48 aya kadar taksitlendirilmesini öngören torba kanun teklifi bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Teklifin önemli maddelerinden matrah artırımında artırılan matrah için yüzde 20 vergi alınması öngörülüyor. Yapılandırma için 30 Nisan 2023'e kadar başvurma şartı getirilirken, ilk taksit ödemesi ise 31 Mayıs'ta yapılacak. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri verdikleri yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahlarını, 30 Nisan 2023'e kadar artırmak için başvuruda bulunabilecek. Matrah artırımı asgari olarak, 2018 takvim yılı için yüzde 35, 2019 takvim yılı için yüzde 30, 2020 takvim yılı için yüzde 25, 2021 takvim yılı için yüzde 20 oranında yapılacak. Artırılan matrah için yüzde 20 oranında vergi alınacak. Ancak matrah artırılan döneme ilişkin beyanname zamanında verilmiş ve tahakkuk eden vergiler ödenmişse, matrah artırımının vergisi yüzde 15 olarak uygulanacak. Matrahı artırıp ödemesini zamanında yerine getiren mükelleflere vergi incelemesi yapılmayacak.İşletme mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar için, bedellerin yarısı esas alınarak KDV hesaplanarak süresi içinde ödenerek kayda alınacak. Bu işleme ilişkin geçmişe dönük vergi cezası uygulanmayacak. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenler 30 Nisan 2023'e kadar başvuracaklar.