Bordrolu Avrupalı’ya savaş darbesi geldi

ARTAN yaşam maliyetleriyle mücadele eden Avrupalılar, Ukrayna'daki çatışmanın akaryakıt ve gıda fiyatlarını yükseltmesi ve zaten kırılgan olan ekonomik toparlanmayı baltalaması üzerine geçim kaynaklarını sorguluyor. Merkez Bankaları ve hükümetler de özellikle asgari ücret ile çalışanların durumları ile ilgili raporlar yayınlamaya başladı. Örneğin İtalya
Ekonomi Bakanlığı pazartesi günü yayınladığı bir raporda, "enerji fiyatlarındaki artışın ve buna bağlı olarak enflasyondaki artışın vatandaşların ekonomik refahı için güçlü bir risk oluşturduğunu" açıkladı. İngiltere
'de düşünce kuruluşu, Resolution Foundation çatışmayla enflasyonun daha da derinleşeceğini ve yıl içinde hane halkının reel gelirinin yüzde 4'lük bir düşüşe yol açacağını tahmin etti. Bu rakam son 50 yıldaki en keskin düşüş.
MAAŞ ARTIŞI % 2
Avusturyalı metal işçileri 2022'de yüzde 3.6 maaş zammı aldı. İrlandalı işverenler, ücretleri en az yüzde 3 artırmayı planlıyor. İngiltere'deki Tesco süpermarketlerindeki işçiler, Noel'de grev tehdidi yaparak yüzde 5.5 zam aldı. Almanya
'da, asgari ücret yüzde 25 artışla saatte 12 euroya çıktı. Ancak bu seviyeler de enflasyon farkını kapatmaya yetmiyor. Goldman Sachs Group ekonomistleri Daan Struyven ve Yulia Zhestkova hazırladıkları raporda, "ABD ve İngiltere'de ücretler yaklaşık yüzde 5, Euro Bölgesi ve Avustralya'da yaklaşık yüzde 2 arttı. İtalya'da müzakereler sonucunda elde edilen ücret artışı ocak ayında yalnızca yıllık yüzde 0.6'da kaldı. Almanya'da bile, enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 5 artması beklenirken ücretler, geçen yıl sadece yüzde 1.3'lük bir ortalama artış gördü" denildi.