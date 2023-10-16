Borlease’in halka arzında rekor kırıldı

BORLEASE Otomotiv'in halka arzında katılım rekoru kırıldı. Şirket 168.7 milyon liraya çıkarılan sermayesinin yüzde 30.6'sını oluşturan hisse senetlerini 25.29 liradan halka arz etti. Halka arz büyüklüğü 1 milyar 307 milyon TL oldu. Halka arz edilen hisselerin 4.46 katı kadar talep geldi. Gelen talebin büyüklüğü 5.8 milyar liraya ulaştı. Halka arzda, yurtiçi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 2.87 katı ve yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 9.83 katı talep geldi. Hisselerin yüzde 77.27'si yurtiçi bireysel yatırımcılara, 22.73'ü yurtiçi kurumsal yatırımcılara satıldı. Şirket hisseleri toplam 4 milyon 222 bin 601 yatırımcıya satılarak, halka arzlarda şu ana kadar en yüksek katılıma ulaşıldı. MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arzında da 3 milyon 278 bin yatırımcıya hisse satıldı. Halka arz büyüklüğü 890.1 milyon oldu.