Borsa 15 Şubat’a kadar kapalı

Deprem sonrasında ilk gün yüzde 1.35, salı günü yüzde 8.62 düşen Borsa İstanbul'da, değer kaybının kesilmemesi üzerine işlemler durduruldu. Dün de iki kez devre kesilmesine rağmen düşüşün yüzde 7'yi aşması üzerine Borsa İstanbul yönetimi işlemlerin durdurulmasına karar verdi. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada piyasanın 5 iş günü süreyle (14 Şubat akşamına kadar) kapatılmasına karar verildiği belirtildi. Ayrıca, düşük işlem hacmi de dikkate alınarak dünkü tüm işlemlerin iptal edildiği ifade edildi. OHAL ilan edilen 10 ilde 380 bin bireysel yatırımcı bulunuyor. Borsada 2.5 günlük kayıp yüzde 16.2'ye ulaşırken, şirketlerin piyasa değeri de 1 trilyon liraya yakın azaldı.