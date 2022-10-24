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Giriş Tarihi: 25.10.2022

Borsa 4 bin puanın üzerini gördü

Borsa 4 bin puanın üzerini gördü
Soluksuz yükselişini sürdüren Borsa İstanbul'da endeks dün tarihi bir eşiği daha geçti. Geçen hafta küresel piyasalardan pozitif ayrışan ve haftalık bazda yüzde 8.48 değer kazanarak 3.934 puana yükselen endeks, dün tarihinde ilk kez 4 bin puanın üzerini gördü. Borsada endeks yıl başından bu yana yüzde 112 yükselirken, son 1 yıllık prim ise yüzde 172'ye ulaştı. Dolar bazında 215 seviyesine ulaşan endeksin, kısa vadede Mayıs 2018'deki 225 dolar (4.200) olduğunu belirten analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "ultra şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına dair beklentilerin güçlenmesi ile küresel çapta da risk iştahının arttığını söyledi. Piyasalarda, daha önce 75 baz puanda yoğunlaşan Fed'in aralık ayı toplantısına ilişkin faiz artırımı beklentilerinin 50 baz puana evrildiğine işaret eden analistler, yurt içinde bu hafta yoğunlaşacak 3. çeyrek şirket finansal sonuçlarına ilişkin iyimser beklentilerin de pay piyasalarını desteklediğini belirtti.

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Borsa 4 bin puanın üzerini gördü
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