Borsa alınan önlemlerle dengelendi

Borsada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından artan risk algısıyla dalgalı bir döneme girilirken, alınan önlemlerle dengelenme çabaları ön plana çıktı. Endeks, deprem öncesindeki seviyeye ulaşırken, sektör ve hisse bazlı hareketler gözlendi.Endeks, depremden sonra alınan önlemlerle tekrar işleme açıldığı 15 Şubat Çarşamba günü yüzde 9.88 yükseldi.Borsa İstanbul geçen haftayı 5 bin 58 puandan tamamlarken, 7-24 Şubat arasındaki yükseliş yüzde 12.2 oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri 7 Şubat'tan bu yana 602 milyar lira artarak 5 trilyon 330 milyar liraya çıktı. Piyasa değerinde dolar bazlı artış ise 30 milyar doları geçti.Borsa İstanbul'da deprem sonrası özellikle çimento ve demirçelik hisselerindeki hareket dikkat çekti. Endeksin yüzde 12.2 yükseldiği bu dönemde BIST- 100'de en fazla değer kazanan hisse yüzde 76.32 ile Oyak Çimento. Bu hisseyi, yüzde 41.38 ile Kardemir D, yüzde 35.2 ile Çimsa, yüzde 34.75 ile Bursa Çimento, yüzde 32.2 ile Emlak GYO, yüzde 27.1 ile İsdemir, yüzde 25.8 ile Kontrolmatik izledi. Bu süreçte BIST-100'de sadece 5 hisse değer kabettti.