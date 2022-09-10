Borsa dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisini gerçekleştirdi

2005'TEN BU YANA GÖRÜLEN ARALIKSIZ EN GÜÇLÜ RALLİ

BIST 100 endeksi dolar bazında üst üste 8 haftadır değer kazanırken, söz konusu performans, haftalık değerlendirmede Temmuz 2005'ten bu yana görülen aralıksız en güçlü ralliye işaret ediyor.

Yabancı yatırımcıların 8 ay aradan sonra ağustosta 694,3 milyon dolar net alım gerçekleştirmesi söz konusu yükselişte etkili olurken, yabancıların borsadaki payı yüzde 32,71'den 33,57'ye yükselse de halen tarihi düşük seviyelerde.

BIST 100 endeksinde ağırlığı yüksek olan banka hisseleri geçen ay yatırımcısının yüzünü güldürürken, eylülde de rallinin öncülüğünü yapmaya devam ediyor.

Analistler, borsada bankalar başta olmak üzere bir çok şirketin uzun bir süredir ucuz kaldığını belirterek, enflasyon baskısı sebebiyle borsanın getiri arayışındaki yatırımcılara önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

Açıklanan ikinci çeyrek şirket finansal sonuçlarının oldukça parlak olduğunu aktaran analistler, yüksek karlılıkların banka hisselerine olan talebi öne çıkardığını ifade etti.