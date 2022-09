Borsa enflasyonu ezdi

Banka hisseleri öncülüğünde temmuz ayı ortasında başladığı yükseliş hareketini hızlandıran Borsa İstanbul, tarihi rekorları yerle bir etti. Geçen haftayı yüzde 9.27'lik yükselişle 3.521 puanla kapanış rekoruyla tamamlayan endeks, tarihi zirvesini ise 3.535 seviyesine taşıdı. Enflasyondan korunmak isteyen yatırımcıların da adresi haline gelen Borsa İstanbul, son yükseliş hareketi ile bu misyonunu da yerine getirdi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yılın ilk 8 ayında yüzde 47.85 olan TÜFE, yıllık bazda ise yüzde 80.21 olarak gerçekleşti. Borsa İstanbul ise ilk 8 ayda yüzde 89.56 ile enflasyonun iki katından fazla yükselirken, 1 yıllık çıkış ise yüzde 142.41 ile yine enflasyonun çok üzerinde oldu. Böylece Borsa İstanbul'a akın eden yatırımcılar da varlıklarını enflasyona karşı korumuş oldu. Borsa İstanbul'da 2022'nin temmuz ayında 2 milyon 511 bin olan yerli yatırımcı sayısı, ağustosta 112 bin kişi artarak 2 milyon 623 bine çıktı. Yerli yatırımcı sayısı, 2021 sonuna göre ise 282 bin kişi arttı.Borsa İstanbul son dönemde sergilediği yükseliş ile dünyanın zirvesinde de yalnız kaldı. Borsa İstanbul son 1 haftada yüzde 9.27, son 1 ayda yüzde 26.43, yıl başından bu yana yüzde 89.56 ve son 1 yılda yüzde 142.4 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. Son 1 yıllık getiri sıralamasında Borsa İstanbul'u yüzde 87.5 ile Arjantin, yüzde 49.2 ile Venezuella takip etti.Yıl başından bu yana yüzde 89.5 yükselen borsada, en fazla prim yapan sektör, Türk Hava Yolları'nın (THY) etkisiyle yüzde 230 ile ulaştırma endeksi oldu. Son dönemde borsanın lokomotifi haline gelen bankacılık endeksi bu yıl yüzde 186 yükselirken, sanayi endeksinde artış yüzde 55 olarak gerçekleşti. Endeksin yüzde 142.4 prim yaptığı son 1 yılda ise ulaştırma endeksi yüzde 379, bankacılık yüzde 247, sanayi yüzde 107, hizmetler ise yüzde 123 değer kazandı. Borsada yılbaşından bu yana 108 hissenin getirisi yüzde 100'ü geçti. Bu yıl 213 hisse senedi 8 ayda yüzde 47.8 olan enflasyonun üzerinde değer kazandı.Lokomotif şirketlerin yer aldığı BIST-30 Endeksi'nde bu yıl en fazla değer kazananı yüzde 298 ile İş Bankası C oldu. Bu hisseyi yüzde 266 ile THY, yüzde 205 ile Halkbank izledi. Değer kaybeden tek bir hissenin dahi olmadığı BIST-30'da yıl başından bu yana, Vakıfbank yüzde 252 prim yaptı.BORSADA son dönemde yaşanan yükselişin lokomotifi bankalar oldu. Endeksin yüzde 9.2 yükseldiği son 1 haftada bankacılık endeksi yüzde 25.8 prim yaptı. 14 Temmuz'dan bu yana ise endeks yüzde 47 yükselirken, bankacılık endeksindeki artış yüzde 136.4'e ulaştı. BIST-100'de 14 Temmuz'dan en fazla yükselen hisseler yüzde 362 ile Şekerbank, yüzde 271 ile Vakıfbank, yüzde 240 ile TSKB, yüzde 189 ile Halkbank, yüzde 177 ile İş Bankası C olduBORSA İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 3.6 trilyon lirayı geçti. Endeks 14 Temmuz'dan bu yana yüzde 47.8 yükselirken, bu dönemde şirketlerin piyasa değeri 1 trilyon liradan fazla arttı. Piyasa değeri 100 milyarı geçen şirket sayısı 8'e ulaştı. Piyasa değeri en yüksek şirket 129.6 milyar TL ile Koç Holding olurken, Sasa 125.1 milyar TL, İş Bankası 124.4, Ford Otosan 123.2, Enka İnşaat 114.4 milyar TL, Ereğli 113.6, Garanti Bankası 109.9, THY 101.3 milyar TL değere ulaştıBORSA İstanbul'da son dönemde yaşanan yükselişe rağmen, endeksin dolar bazında tarihi zirvenin yüzde 60 altında olduğuna dikkat çeken analistler, para girişinin devam etmesi halinde rallinin de süreceği görüşünde. Endeksin şu an 193.2 dolar seviyesinde bulunduğunu vurgulayan uzmanlar, ilk hedefin 204 dolar (3.710) olduğunu ifade ediyor.