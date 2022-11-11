Borsa güne rekorla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 74,34 puan ve yüzde 1,66 değer kazanarak 4.541,44 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 2,73 ve holding endeksi yüzde 1,14 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 2,51'le kimya, petrol, plastik oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğilimini sürdürmesinin ardından kapanış rekorunu da yüzde 2,43 geliştirerek 4.467,10 puana taşıdı.