Borsa günü yükselişle kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,46 puan artarken, toplam işlem hacmi 39 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 2,68 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran 2,82 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 3,55 ile inşaat oldu.

Analistler, jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip koronavirüs salgını tedbirlerinin devam etmesinin küresel ekonomik büyümeye zarar vereceği endişelerini arttırdığını, pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Artan enflasyonist baskılar karşısında merkez bankalarının daha "şahin" politika adımları atmak zorunda kalacağı endişelerinin de risk iştahının azalmasında etkili olduğunu belirten analistler, yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını söyledi.

Yarının veri gündeminde yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD, Almanya ve Çin'de enflasyonun öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.420 puanın destek, 2.520 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.