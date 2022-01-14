Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,28 puan artarken, toplam işlem hacmi 32,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,90 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,68 ile iletişim oldu.