Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 83,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,68 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 1,89 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife açıklamaları fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 puanın destek, 9.950 ve 10.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.