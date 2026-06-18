Borsa günü yükselişle tamamladı

Fed, yeni Başkan Kevin Warsh liderliğinde düzenlenen ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizini yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutarken, projeksiyonlar 2026'da faiz artırımı ihtimaline işaret etti. Warsh, enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrettiğini belirterek fiyat istikrarı konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Analistler, ileriye dönük yönlendirmeden kaçınılmasının belirsizliği artırdığını ancak açıklamaların sıkı para politikası duruşunu desteklediğini bildirdi.

BORSA İSTANBUL YÜKSELİŞLE KAPANDI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,82 değer kazanarak 14.827,35 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 406,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 202,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,59, holding endeksi yüzde 2,57 değer kazandı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör