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Giriş Tarihi: 4.10.2022 10:11 Son Güncelleme: 4.10.2022 10:19

Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli adliyede

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli adliyede

İstanbul merkezli 4 ilde, borsada işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesine İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 8 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Borsa işlemlerinde örgütlü ve organize biçimde usulsüzlük yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet edildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında haksız kazanç sağladığı belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş, İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'de belirlenen 17 adrese düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanmıştı. Firari 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

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Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli adliyede
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