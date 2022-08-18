Borsa İstanbul 3 bin puanın üzerine çıkarak rekor kırdı

Borsa İstanbul'da yine bir rekor yaşandı. Güne 2 bin 979 puanla başlayan Borsa İstanbul gün içinde en yüksek 3 bin 7 puan seviyesine kadar çıktı.

3 BİN 7 PUANA ULAŞTI



Borsa İstanbul'daki tarihi yükseliş serisi yılbaşından önce de sonrasında da devam etti. 2022 yılının ilk işlem gününe bin 871 puandan başlayan Borsa İstanbul bugün 3 bin 7 puana kadar yükseldi ve son 8 ayda yüzde 61 oranında değer kazanmış oldu.

Son bir yıla baktığımızda da BİST endeksi yüzde 177 oranında oranında prim yapmış oldu.