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Giriş Tarihi: 18.8.2022 17:38 Son Güncelleme: 18.8.2022 17:58

Borsa İstanbul 3 bin puanın üzerine çıkarak rekor kırdı

Borsa İstanbul 3 bin puanın üzerine çıkarak rekor kırdı

Son günlerde rekor üstüne rekor kıran Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, 3 bin 7 puanı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Borsa İstanbul'da yine bir rekor yaşandı. Güne 2 bin 979 puanla başlayan Borsa İstanbul gün içinde en yüksek 3 bin 7 puan seviyesine kadar çıktı.

3 BİN 7 PUANA ULAŞTI

Borsa İstanbul'daki tarihi yükseliş serisi yılbaşından önce de sonrasında da devam etti. 2022 yılının ilk işlem gününe bin 871 puandan başlayan Borsa İstanbul bugün 3 bin 7 puana kadar yükseldi ve son 8 ayda yüzde 61 oranında değer kazanmış oldu.

Son bir yıla baktığımızda da BİST endeksi yüzde 177 oranında oranında prim yapmış oldu.

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Borsa İstanbul 3 bin puanın üzerine çıkarak rekor kırdı
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