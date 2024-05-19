Borsa İstanbul dünyada ilk üçte

New York'tan Londra ve Asya'ya kadar dünya borsaları bu yıl istisnasız rekorlar kırıyor. Dünyanın en büyük 20 borsasından 14'ü son dönemde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalar endeksi MSCI ACWI da yeni bir rekora imza attı. ABD'de S&P 500 ve Nasdaq 100 endeksleri bu hafta rekora ulaşırken, Dow Jones da ilk kez 40 bini geçti. Avrupa, Kanada, Brezilya, Hindistan, Japonya ve Avustralya'nın en büyük borsaları da zirveye yakın durumda. Türkiye'de BIST 100 Endeksi ise yüzde 40 ile TL bazında en yüksek artış oranında ikinci sırada.Dolar bazında da BIST100 yüzde 30'lara yakın getiri sağladı. Bu artış oranı BIST 100'ü ve BIST30'u ilk üçe soktu. Yabancı yatırımcı ilgisinin devam edeceği beklentisi ve not artışları, BIST 100 için orta vadede olumlu katalizörler olarak görülüyor. Arjantin yüzde 58 ile ilk sırada yer aldı. Tayvan yüzde 25'le, Danimarka yüzde 19.5'le en yüksek artışlara sahip olan diğer borsalar. Büyük borsalardan Almanya'da DAX yüzde 11.7, ABD'de S&P 500 yüzde 11.2, Nasdaq yüzde 11, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 8.8 ve Japonya'da Nikkei 225 de yüzde 15.8 artış yakaladı.Yaklaşan faiz indirimleri, pandemi sonrası toparlanan ekonomiler ve şirket kazançlarındaki artışlar da bu yükselişi destekliyor. Riskler azalırken para piyasası fonlarında bekleyen 6 trilyon doların varlığı da rallinin devam etmesini sağlayacak. S&P 500, ABD hisse senetlerinin ekim ayının sonundan bu yana 12 trilyon dolarlık bir yükseliş kaydetmesiyle 2024'te 24 kez tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. ABD Merkez Bankası Fed'in bu yılın sonlarında para politikasını gevşeteceği yönündeki iddialar da endeksteki artışı teşvik ediyor.Bunun dışında bir diğer belirleyici de yapay zekâ teknolojisine olan ilgi. Yapay zekâ konusuda en popüler firmalardan çip devi Nvidia, S&P 500'deki kazanımların dörtte birinden tek başına sorumlu. Microsoft, Amazon.com, Meta ve Google'ın ana şirketi Alphabet ile birlikte, artışın yüzde 53'ü yalnızca beş şirketten geliyor.EKONOMİK verilerdeki bu yılki olumlu gidişle birlikte Avrupa hisse senetleri de rekor bir yükseliş yaşadı. Kurumsal kârlar artırıyor ve piyasaların yükselişi sürdürmesi yönündeki beklentileri artırıyor. Uzmanlar beklenen durgun kazanç sezonunun korkulduğundan daha iyi olduğunun gözlemlendiğini belirtiyor. Avrupalı şirketlerin dörtte üçü kâr beklentilerini karşıladı veya aştı. Avrupa Merkez Bankası son birkaç ayda Fed'den daha güvercin bir tutum sergiledi ve tahvil piyasaları bankanın ilk kez Fed'den önce faiz indirimine gitmesini bekliyor.