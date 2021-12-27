Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı

Bankacılık endeksi yüzde 1,41 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,61 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,83 ile inşaat oldu.