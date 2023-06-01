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Giriş Tarihi: 1.6.2023 10:10

Borsa İstanbul, Pay Piyasasında işlem hacmi sınırlarını güncelleyecek

Borsa İstanbul, Pay Piyasasında özel işlem bildirimleri için işlem hacmi sınırlarını güncelleyecek.

Borsa İstanbul, Pay Piyasasında işlem hacmi sınırlarını güncelleyecek

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, mevcut durumda geçerli olan son işlem fiyatından sapma oranlarında (± %6 ve ± %10) ise herhangi bir değişiklik olmayacak.

Değişiklikler 10/07/2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Açıklamada şöyle denildi:

"a) İlk Kademe: Özel işlem bildirimi için aranan minimum tutar 10 milyon TL, maksimum tutar ise 50 milyon TL'dir. Bu tutar aralığında özel işlem bildirimi, ilgili sermaye piyasası aracının son işlem fiyatı üzerinden ± %6 fiyat limitleri dâhilinde (ilgili sıradaki günlük fiyat limitlerinin aşılmaması koşuluyla) gerçekleştirilebilir.

b) İkinci Kademe: Özel işlem bildirimi için aranan minimum tutar 50.000.001 TL, maksimum tutar ise 250 milyon TL'dir. Bu tutar aralığında özel işlem bildirimi, ilgili sermaye piyasası aracının son işlem fiyatı üzerinden ± %10 fiyat limitleri dâhilinde (ilgili sıradaki günlük fiyat limitlerinin aşılmaması koşuluyla) gerçekleştirilebilir.

Üyelerimizin testlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla BISTECH üye test ortamına (IP:10.57.3.8) yukarıda belirtilen değişikliklere ilişkin tanımlamalar yapılmıştır. Yukarıda belirtilen değişiklikler 10/07/2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir."

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Borsa İstanbul, Pay Piyasasında işlem hacmi sınırlarını güncelleyecek
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