Borsa İstanbul son 10 yılın rekorunu kırdı

Küresel bazda "şahinleşen" merkez bankaları ve Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği risklere rağmen Borsa İstanbul, yılın ilk çeyreğinde yatırımcısının yüzünü güldürdü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 20.22 değer kazanarak son 10 yılın en iyi ilk çeyrek performansını gösterirken, analistler, kısa dönemde yeni rekorlar kırılabileceğini belirtiyor. Çeyreklik bazda 2019'dan bu yana ilk kez üst üste üç çeyreği artışla tamamlayan BIST 100 endeksi, martta haftalık kapanış rekoru da kırdı. Söz konusu yükselişte şirketlerin 2021'in 4. çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri karşılamasının ana unsurlardan biri olduğunu belirten uzmanlar, dolar bazlı hala tarihi ucuz seviyelerde olan BIST 100 endeksinin cazibesini koruduğunu ifade etti.BIST 100 endeksi, yılbaşından bu yana çoğunlukla gerileyen gelişmiş ülke pay piyasalarından daha iyi bir performans sergiledi. Sektör bazlı bakıldığında, yılın ilk çeyreğinde en çok kazandıran yüzde 49.48 ile ulaştırma, en fazla kaybettiren ise yüzde 8.84 ile sigortacılık oldu. İlk çeyrekte en çok kazandıran hisse senedi yüzde 270.63 ile İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu. Yılın ilk çeyreğinde BIST 100'de işlem gören şirketlerin 82'si değer kazandı, 17'si ise değer kaybetti.IŞIK Menkul Stratejisti Volkan Dükkancık, Türkiye'nin, benzer ülkelerden olumlu ayrıştığını belirterek, "Endeksin TL bazında yeni zirvelere yelken açabileceğini, dolar bazında da yatırımcılara önemli getiri sağlama potansiyeli barındırdığını düşünüyorum" dedi. Vakıf Yatırım, Yatırım Danışmanlığı ve Portföy Yönetimi Direktörü Altan Aydın da Borsa İstanbul'un performansının beklentilere göre oldukça iyi olduğunu söyledi.