Borsa İstanbul tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 66,04 puan artarken, toplam işlem hacmi 46 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,04 ve holding endeksi yüzde 2,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,10 ile metal, ana sanayi, tek gerileyen ise yüzde 0,38 ile finansal kiralama, faktoring oldu.