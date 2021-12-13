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Giriş Tarihi: 13.12.2021 18:22 Son Güncelleme: 13.12.2021 18:27

Borsa İstanbul tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı

Borsa İstanbul tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,24 kazançla 2.101,51 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 66,04 puan artarken, toplam işlem hacmi 46 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,04 ve holding endeksi yüzde 2,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,10 ile metal, ana sanayi, tek gerileyen ise yüzde 0,38 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

KAPANIŞ REKORUNU 2.101,51'E TAŞIDI

BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.115,89 puana, kapanış rekorunu da 2.101,51 puana taşıdı. Analistler, yarın veri gündeminde yurt içinin sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve Avro Bölgesinde sanayi üretiminin öne çıkacağını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının yarattığı belirsizliklerin, piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığına değinen analistler, konuyla ilgili gelişmelerin de takip edileceğini kaydetti. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.200 puanın direnç, 2.030 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

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Borsa İstanbul tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı
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