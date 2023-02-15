Son dakika: Borsa İstanbul yatırımcıyı koruyan tedbir paketinin ardından sert yükseldi

BANKA HİSSELERİ BAŞI ÇEKTİ

Bankacılık endeksi yüzde 6,53 ve holding endeksi yüzde 5,06 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,64'le kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren yüzde 3,76'yla spor oldu.

BIST 100 endeksi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçen hafta çarşamba günü işleme kapatılmış, o günkü işlemler de iptal edilmişti. En son işlemlerin gerçekleştiği geçen hafta salı günü ise endeks yüzde 8,62 değer kaybederek 4.505,34 puandan kapanmıştı.