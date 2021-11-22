Borsa İstanbul yükselişte dünyanın zirvesine çıktı





Borsa İstanbul geçen hafta yüzde 6, son 1 ayda ise yüzde 21.5 yükseldi. Dubai Borsası son 1 ayda yüzde 15.8 ile yükselişte ikinci sırada yer aldı. Endeks geçen hafta 1.737 puanla kapanış rekorunu kırarken, 1.759 puanla tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Geçen hafta bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 12.2'ye ulaştı. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri son 1 haftada 92 milyar TL, 19 Ekim'den bu yana ise 287 milyar lira artarak 1 trilyon 767 milyar liraya çıktı. Borsada 6 Ekim'den bu yana yükseliş yüzde 27 oldu.