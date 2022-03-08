Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 37,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,64 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,83 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,99 ile ulaştırma oldu.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmelerin yatırımcı fiyatlamalarında temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, emtia fiyatlarının seyrinin de enflasyon ve büyüme odaklı beklentilerin yönetimi açısından yakından takip edildiğini söyledi.