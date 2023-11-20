Borsa İstanbul’da gong 1000 Yatırımlar Holding için çaldı

1000 Yatırımlar Holding A.Ş., yaklaşık 3 milyon yatırımcıya ulaşan halka arza imza atarak, "BINHO" koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'nin halka arzı dolayısı ile Borsa İstanbul'da dün gong töreni düzenlendi. Törende konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "1000 Yatırımlar Holding, 3 milyon yeni ortağından aldığı destek ve sorumluluk ile, halka arz gelirini yeni yatırımlarında kullanarak devam edecektir" dedi.1000 Yatırımlar Holding CEO'su Kadir Can Abdik ise bugünün şirket adına önemli bir kilometre taşı olduğuna inandıklarını belirterek, "Geleceğin ekonomisinde önemli rol oynayacak yeni nesil ulaşım, yazılım ve yenilenebilir enerji alanlarına önem veren bir şirket olarak kurulduğumuz günden bu yana sürdürülebilir, teknolojik ve yenilikçi çözümler sunan şirketlere yatırım yapma ilkesini benimsemiş bulunmaktayız. Küresel arenada varlık gösteren, milyonlarca kullanıcıya ulaşan ve 600'den fazla kişiye istihdam sağlayan bir holding olarak, şeffaflık ve güvenirlik kavramlarını odağımıza alarak geleceğin sektörlerine yatırımlarımızı sürdürmekteyiz" diye konuştu.