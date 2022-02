Borsa İstanbul’da gong bu kez DAP için çaldı!

Törende bir konuşma yapan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergün, halka açılmanın, bir şirketin uzun vadeli gelişiminin temelini oluşturduğuna dikkat çekerken, "DAP Gayrimenkul Geliştirme'nin gelişiminin önemli bir dönüm noktası olan bugüne birlikte tanıklık ediyoruz. DAP Gayrimenkul Geliştirme, büyümesini ve karlılığını Borsamız aracılığı ile yatırımcılarıyla paylaşmak üzere bugün hayırlı bir yola çıkmıştır. Şirketi ve değerli yöneticilerini tebrik ediyorum. DAP Gayrimenkul Geliştirme, toplam 555 milyon TL halka arz tutarı ile 45 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kuruma, teşekkür ediyorum, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. DAP Gayrimenkul Geliştirme'ye, Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum." dedi.

Korkmaz Ergun sözlerini şöyle sürdürdü: "Halka açılma, bir şirketin uzun vadeli gelişiminin sağlam bir temelini oluşturur. Güçlü büyümenin yeni bir aşamasının başlangıcını temsil eder. Önemli bir finansman kaynağı olan sermaye piyasalarına sürekli olarak erişimi ifade eder. Halka açılma sürecinde, üç tane aşama bulunur: Karar aşaması, hazırlık aşaması, başvuru aşaması. Karar aşaması Şirketler için en kritik aşamadır. Bir sonraki aşama olan hazırlık aşaması, destek duydukları önemli bir aşamadır. Şirketlerimize destek olabilmek için, Borsa olarak, çalışma modelimizi değiştirdik. Artık sadece, şirketin başvurusunu değerlendiren bir Borsa değiliz. Başvuru öncesinde, karar aşamasında ve hazırlık aşamasında ne sıkıntıları varsa çözen, yani her aşamada şirketlerimize destek veren bir borsayız.

Peki, çalışma modelimizi neden değiştirdik. Çünkü ülkemizin kalkınmasının sermaye piyasaları yoluyla olacağına inanıyoruz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizin büyümesinin temel dinamosu olan şirketlerimizi, yani, üretim yapan, yatırım yapan, ihracat yapan ve istihdam oluşturan şirketlerimizi, ülkemizin milli değerleri olan bu şirketlerimizi, büyümelerini sermaye piyasaları yoluyla finanse etmeleri için, borsaya davet ediyoruz."

SEMBOL ESERLER ÜRETİYOR

DAP Gayrimenkul Geliştirme'nin tam 41 yıldır nitelikli konut ihtiyacını karşılamak için sembol eserler ürettiğine dikkat çeken DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ise, "DAP Ailesi olarak, ilkleri hayata geçirme vizyonuyla hareket eden, sanat eseri niteliğinde konutlar geliştiren, konut sektörünün gelişimine büyük katkıları olan bir grubuz. DAP'ın vizyonunu anlatırken, sürekli olarak verdiğim bir örnek var… Bizler, küçük kum tanelerinden sanat eserleri üretiyoruz. Sadece bugünün değil, 50 yıl sonrasının bile değerine değer katacak konutlarını geliştiriyoruz. Beklentileri iyi analiz ediyor, verileri yorumluyor, bilimin ışığında projelerimizi üretiyoruz." dedi.

Ziya Yılmaz şöyle devam etti: "Halka arzını gerçekleştirdiğimiz DAP Gayrimenkul Geliştirme, tamamen markalı konut geliştiriciliğine odaklı bir şirket… Bugün Türkiye'de kentleşme oranındaki yükseliş eğilimi, nitelikli konut ihtiyacı, nüfus artışı, evlilikler, boşanmalar ve tek başına yaşamayı tercih eden bireyler nedeniyle her yıl 700 binin üzerinde yeni konuta ihtiyaç var. Özetle konut ihtiyacı sürekli artıyor… DAP Gayrimenkul olarak; nitelikli ve sembol eserler üreten, proje geliştirdiği bölgelere değer katan, şeffaflığı ilk günden bu yana şirket anayasasına koymuş bir şirketiz. Geldiğimiz noktada tüm bu şeffaflık süreçlerimizin kamu otoritesi tarafından da tescillenmesini istedik ve kendimize halka arz hedefi koyduk. Bugün, burada halka açılma hedefini gerçekleştirdiğimiz için son derece mutluyum…"

Kendileri açısından geliştirdikleri her projenin başlı başına bir halka arz süreci olduğuna da vurgu yapan Ziya Yılmaz, "Biz ilk günden bu yana, konut geliştirirken her projeyi kendi başına bir halka arz süreci gibi yönettik." dedi ve ekledi: "Her bir konut satışı bizim için kendi içinde bir halka arz demek. Borsaya kote olmadan önce bunu konut alıcısına anlatıyorduk, şimdi de borsa yatırımcısına anlatacağız. Bu noktada yatırımcılar, hem konut alırken hem de hisse senedine yatırım yaparken bu kazanca ortak olmuş olacaklar."

DAP Gayrimenkul Geliştirme halka arzının, gayrimenkul sektörü ve Türkiye sermaye piyasaları için hayırlı olmasını temennisinde bulunan Ziya Yılmaz, "Türkiye için katma değer üretmeye, nitelikli konut üretmeye, konut alıcısına ve nihayetinde de hisse senedi yatırımcısına fırsatlar sunmaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.

'SAĞLIKLI EV'LERLE SEKTÖR LİDERİ

Bilindiği gibi DAP Gayrimenkul Geliştirme, son olarak Emlak Konut GYO güvencesi ve DAP vizyonuyla, İstanbul Altunizade'de Validebağ Konakları, Çekmeköy'de Ormanköy ve Nişantaşı'da Nişantaşı Koru projelerine imza attı. Şirket, bu yıl teslimleri planlanan Ormanköy projesiyle Türkiye'de ilk defa 'Sağlıklı Ev' konseptini sektöre kazandırdı. Yapımı devam eden Nişantaşı projesiyle ise sağlıkla lüksü bir araya getirerek, lüks tekne mantığında, kişiye özel çözümlerin olduğu konutlar tasarladı.

MARKALA KONUTTA CİRO ŞAMPİYONU

Satış rakamlarına bakıldığında Ormanköy projesi; Emlak Konut GYO'nun yıl bazlı satış raporunda, 2020 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre 1 milyar 84 milyon TL satış cirosuyla Türkiye genelinde ciro şampiyonu oldu. Nişantaşı Koru projesi ise, yine Emlak Konut GYO'nun 2021 yılı ikinci çeyrek sonuçlarına göre 818 milyon TL ve 2021 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre 1.4 milyar TL satışla ve 2021 yılının tamamında 1.8 milyar TL satışla ciro şampiyonluklarına imza attı.

'SAĞLIKLI EVLER'İ LEVENT'E GETİRİYOR

Bunun yanında yeni yatırımlar için kolları sıvayan DAP Gayrimenkul Geliştirme'nin, Emlak Konut GYO güvencesiyle Levent'te geliştireceği proje, bölgenin hali hazırda en büyük konut projesi olacak… Yine 'Sağlıklı Ev' kriterleriyle tasarlanan bu proje, koruya ve yeşil alana komşu lokasyonuyla dikkat çekiyor. İstanbul'un tam kalbinde, bölgenin en büyük projesi olan bu yeni yatırım, az katlı mimarinin en başarılı örneklerinden birini sergilemenin yanında, doğayla iç içe, country tarzı bir yaşam sunuyor.

ULAŞIM AKSLARININ KESİŞME NOKTASI

Yaşam alanlarının verimli şekilde kullanıldığı ve doğadan ilham alan proje, aynı zamanda oksijene doyacağınız 50 dönüm koruyu şehir merkezine taşıyor. Levent projesi, iş merkezlerinden, kültür sanata, eğitimden sağlığa, alışverişten eğlenceye kadar tüm donatılarıyla şehrin tam kalbinde konumlanıyor. Büyükdere Caddesi, Levent, Etiler, Şişli gibi köklü semtlerin kesişme noktasında ve köprü bağlantı yollarının yanı başında olan proje, İstanbul'un iki yakasına da hızla ulaşılacak şehir içi ulaşım akslarının tam merkezinde olmasıyla dikkat çekiyor.