Borsa İstanbul’da gong Koleksiyon Mobilya için çaldı

Koleksiyon Mobilya'nın Borsa İstanbul
'da işlem görmeye başlamasına ilişkin gong töreni düzenlendi. Törende konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, şirketlerin öz sermayeleri kadar kurumsal yapısının da güçlendirilmesinin her zamankinden daha önemli bir hale geldiğini bildirdi.
34 BİN YATIRIMCI
Ergun, "Koleksiyon Mobilya, 156 milyon TL'lik halka arz tutarı ve yaklaşık 34 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir" diye konuştu. Koleksiyon Mobilya Başkan Vekili Doruk Malhan ise "Talep toplama sürecinde 34 bine yakın katılımcı heyecanımıza ortak oldu. Yeni yatırımcılarımızla beraber büyüyeceğiz" dedi. Geçen hafta talep toplama sürecinde 34 bine yakın katılımcının heyecanlarına ortak olduğunu dile getiren Malhan, şunları kaydetti: "Yatırımcılarımız hayallerimize katıldı ve başarılı sonuçlarla devam ediyor. Biz de yeni yatırımcılarımızla beraber büyüyeceğiz." Koleksiyon Mobilya'nın oransal dağılım yöntemiyle gerçekleştirdiği halka arzında, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen 21.6 milyon TL nominal tutarlı paya 30 bin yatırımcıdan talep geldi.