Borsa İstanbul’da gong Makim’e çaldı

BORSA İstanbul'da gong Makim Makine Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. için çaldı. Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, geçen yıl Borsa İstanbul tarihinin rekorunu kırarak 52 şirketin halka arzını gerçekleştirdiklerini ve yaklaşık 22 milyar TL'lik kaynak sağladıklarını söyledi. Ergun, "2022'nin ilk yarısını 23 halka arz ve yaklaşık 10 milyar TL'lik kaynakla (halka arz tutarı) kapatmayı hedefliyoruz. Dünya Borsalar Federasyonunun verilerine göre 2021'de 52 arzla halka arz sayısı artış oranında birinci borsa, sağlanan finansmanın artış oranında üçüncü borsa olduk. Ayrıca dünyanın en likit borsası olduk" dedi. Makim Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin İleri de, halka arzın kendileri için büyük başarı olduğunu kaydetti.