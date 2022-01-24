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Giriş Tarihi: 25.1.2022

Borsa İstanbul’da gong SPK için çaldı

Borsa İstanbul’da gong SPK için çaldı
BORSA İstanbul'da gong, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 40'ıncı kuruluş yıl dönümü için çaldı. Törende konuşan SPK Başkan Ali Fuat Taşkesenlioğlu, sermaye piyasalarında işlem yapan herkesin eşit şartlarda işlem yaptığına emin olmak istediklerini belirterek, "Piyasayı 7 gün 24 saat esasıyla takip ediyoruz. Bunun sonucunda gerekli düzenlemeleri ve tedbirleri de hayata geçiriyoruz" dedi. Uzun yıllardır 1 milyon civarında olan pay piyasası yatırımcı sayısının 2.4 milyona ulaşması ve 2021'de tarihi rekor seviyede, toplam 52 adet halka arz işlemi gerçekleştirilmiş olmasının sermaye piyasaları açısından farklı bir seviyeye işaret ettiğini aktaran Taşkesenlioğlu, "Piyasa bozan ya da bozmaya çalışan tüm girişimleri de hangi yöntemi kullanıyorlarsa kullansınlar tespit edip caydırıcı cezalar veriyoruz" diye konuştu.
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Borsa İstanbul’da gong SPK için çaldı
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