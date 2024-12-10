Borsa İstanbul’da ‘sigorta’ diyen kazandı

Uzun yıllardır tabana yayılması ve derinleşmesi yönünde adımlar atan Türkiye sermaye piyasaları tarihinin en yoğun ilgisini yaşıyor. Borsa İstanbul Pay Piyasası da bu trendden nasibini alanlar arasında. Hali hazırda yedi milyon yatırımcı sayısına ulaşan Borsa İstanbul'da sigorta sektörü hisseleri son iki yılın en yüksek getiri sağlayanları arasında oldu.Son bir yıl içinde Borsa İstanbul'da sigorta sektörü endeksi yüzde 362 yükselişle en çok kazandıran sektör arasında ön plana çıktı. Sigorta sektöründeki büyüme, artan talep ve sigorta şirketlerinin güçlü mali performansları sayesinde hız kazandı. Faiz indirimi beklentileri ve ekonomik reformların desteğiyle bu yükselişin devam edebileceği öngörülüyor. İki firma yatırımcının yüzünü en çok güldürenlerden oldu ve endeksi de yukarı çekti. En çok kazandıran yüzde 5.04'lük halka açıklık oranı olan Ray Sigorta oldu. İki yıllık süreçte yüzde 2 bin 244 getiri sağlandı.Ocak 2023-Aralık 2024 arasındaki süreçte yüzde 385'lik getiri ile en çok kazandıran firmalardan biri de Türkiye Sigorta oldu. Türkiye Sigorta hisseleri 2.85 liradan 13.84 liraya kadar yükselirken sigorta endeksinin de üzerinde performans gösterdi. Aynı dönemde Borsa İstanbul'un yüzde 80'lik getirisinin de neredeyse beş katına kadar prim yaptı. Türkiye Sigorta'da altı aylık yüzde 29.11'lik düşüş olurken yılbaşından bu yana yüzde 35'lik bir prim yapıldı. Bir yıllık getiri ise yüzde 55 düzeyinde gerçekleşti.Anadolu Sigorta da geçtiğimiz yılın başından bu yana yüzde 400'ü aşan bir getiri ile Aralık başı itibarıyla en çok kazandıran hisse oldu. Hisse 18.4 liradan 99.65 liraya kadar çıktı. Altı aylık kayıp yüzde 27 olurken, yılbaşından bu yana yüzde 28 ve 1 yıllık da yüzde 20 artış yakalandı.Sektörün son iki yılında üçüncü en iyi getirisi yüzde 344 ile Anadolu Hayat Emeklilik tarafından oldu. AgeSA da BIST 100'ün çok üzerinde yüzde 278'lik bir prim yaptı. Ak Sigorta ise yüzde 94 ile sigorta endeksinin altında getiri sağlarken BIST 100'ün performansının üzerinde bir rakama ulaştı.