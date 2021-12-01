Borsa İstanbul’da son 12 yılın en güçlü performansı! Rekor üzerine rekor kırıldı

"YILI 2.000 PUAN SEVİYESİNDEN TAMAMLAYABİLİRİZ"

A1 Capital Yatırım Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Borsa İstanbul tarafında TL'de zayıflama pay piyasalarının itici gücü olmaya devam ediyor. Yatırımcıların reel varlık olarak gördükleri borsada, hem genele yayılan hem de halka arzlara yoğun ilginin devam ettiğini görmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Nasıl bir Aralık?" sorusunun cevabının kasımın son 5 işlem gününe sığdığına değinen Atılal, şunları kaydetti:

"Tam Kovid-19 etkisinden çıkıyoruz, ekonomiler açık, veriler güçlü, parasal genişlemenin sonuna geliyoruz, ABD ve İngiltere merkez bankaları parasal gevşemeyi azaltıyorlar, Avrupa'da enflasyonda tepe göründü, Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ilk defa her yerde beklentilerin üzerinde geliyor, 2022 planlarını aralıkta net görürüz diyorduk ki, Omicron varyantı çıktı ve her şey yine belirsizliğe döndü.

Finansal piyasalar, enflasyonist korkuların devam etmesi ve beklenenden daha erken bir faiz artırımı beklentileri ile bir mola verdiler diyecekken, ani bir riskten kaçınma dönüşü yaşadılar. Kovid-19'un potansiyel olarak aşılara daha dirençli yeni bir varyantının keşfedilmesinin ardından endekslerde genel bir düşüş gördük ve bu durum küresel ölçekte bir dizi kısıtlama korkusuna yol açarken, hem volatilitenin hem de korku endeksinin artmasına neden oldu."

Atılal, Omicron varyantında hızlı ve etkin yayılma olması halinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) piyasa beklentisi olan 2022'de 2 faiz artışını yapamayacağını belirterek, Fed'in likitide azaltımının hızlandırılmasında bile beklemeye geçebileceğini ifade etti.

Buna karşılık, yine de 1-2 haftalık dalgalanma sonrasında önemli merkez bankalarının belirsizlik öncesi gündemine devam etmesini beklediklerini kaydeden Atılal, Borsa İstanbul tarafında ise yatırımcıların reel varlık olarak gördükleri pay piyasalarında hem genele yayılan hem de halka arzlara yoğun ilginin devam ettiğini aktardı.

Atılal, yabancı yatırımcıların da son 3 aydaki alımlarının yükseliş trendinin devam etmesi açısından en önemli göstergelerden olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Düzeltme hareketinin kısmi ve sektörel gelişmelere dayalı olmasını beklemekteyiz. Zaten petrokimya, teknoloji, savunma sanayi, demir-çelik ve otomotiv sektörleri güçlü konumdalar, Omicron etkisinin zayıflaması ile buna havacılık sektörünün de eşlik etmesini, kurda bir dengelenme bandı yakalandığı takdirde ise bankacılık sektöründe süregelen faiz indirimlerinin fiyatlamalara da olumlu yansımasını bekleyebiliriz. Tüm bunları göz önüne aldığımızda BIST 100 endeksinin yılı 2.000 puan seviyelerinde kapatabileceğini tahmin ediyoruz."