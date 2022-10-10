Borsa İstanbul’da yerli yatırımcı sayısı zirvede

Küresel resesyon endişeleri, rekor faiz artırımları, jeopolitik riskler, Yunanistan'la yükselen tansiyon ile Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) teminat sıkıntısının sarsıntısına rağmen, eylül ayında ayakta kalmayı başaran Borsa İstanbul'a (BIST) yerli yatırımcı ilgisi hız kesmiyor. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ile Merkezi Kayıt Kurulu verilerine göre eylül ayında yerli yatırımcı sayısı ağustosa göre 30 binden fazla artarak 2 milyon 653 binle tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.Yabancı yatırımcı çıkışına rağmen gerçekleştirdikleri alımlarla Borsa İstanbul'u bu yıl getiride dünyanın zirvesine taşıyan yerli yatırımcının hisse senedi porftöyü de tarihi zirveye çıktı. Yerli yatırımcının hisse senedi portföyü 1 trilyon 35 milyar lira ile tarihinde ilk kez 1 trilyon sınırını geçti. Yerli yatırımcının hisse senedi portföyü, 2021 sonunda 524.7 milyar lira seviyesinde bulunuyordu. Yerlilerin hisse senedi varlığı 2021 sonuna göre yüzde 100 artmış oldu.Pandeminin başlangıcı ile birlikte borsaya artan ilgi, son dönemde yüksek enflasyondan korunmak isteyen yatırımcıların da rüzgâra kapılmasıyla adeta şahlandı. 2020'nin şubat ayında 1 milyon 279 bin olan yerli yatırımcı sayısı dikkate alındığında, o tarihten bu yana yaklaşık 1.4 milyon kişinin hisse senedi piyasasına girdiği gözlendi. Yerli yatırımcının hisse senedi porftöyü 2020'nin şubat ayında 188.7, 2020 sonunda ise 380.8 milyar lira seviyesinde bulunuyordu.Borsa İstanbul 30 binden fazla yerli yatırımcının piyasaya geldiği ağustos ayında ayakta sergilediği performansla dünyada da dikkat çekti. Dünya Borsalar Birliği verilerine göre, küresel borsalar endeksinin yüzde 9.46 değer kaybettiği eylül ayını yükselişle kapatan sadece iki piyasa oldu. Peru Borsası yüzde 1.08 prim yaparken, Borsa İstanbul VİOP'taki sıkıntının sarsıntısına rağmen ağustosu yüzde 0.47 artışla tamamladı. Endeks ağustosta 3.715 puanla tarihi zirvesini yenilerken, toplam işlem hacmi 2.1 trilyon liraya ulaştı.Borsa İstanbul, ekim ayının ilk haftasına da hızlı girdi. BIST-100 Endeksi geçen haftayı yüzde 12.2 yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul bu performansla geçen hafta dünyanın en fazla yükselen piyasası olmayı başardı. Geçen hafta en fazla yükselen endeksler yüzde 18.7 ile kimya ve yüzde 17.6 ile ulaştırma oldu. Sadece iki endeksin değer kaybettiği geçen hafta en fazla düşüş yüzde 6 ile aracı kurum sektöründe gerçekleşti. BIST-100'de geçen hafta en fazla yükselen hisse yüzde 28.8 ile Bagfaş oldu. BIST-30'da ise Sasa yüzde 27.6 ile ilk sırada yer aldı.Yılın ilk yarısında rekor kârlılığa imza atan şirketler, üçüncü çeyreğe ilişkin mali tablolarını bu aydan itibaren açıklamaya başlayacak. Borsada yılın son çeyreğinde hisse bazlı sektörel hareketlerin ön plana çıkacağına dikkat çeken analistler, ortalama fiyat/kazanç oranının 5.8'e indiğine dikkat çekti. Bu oranın 2008 krizi hariç hiçbir dönemde 5'in altına düşmediğinin altı çizilerken, yıl sonuna kadar endeksin 4.500 seviyesinin üstünü test etmesi bekleniyor.Borsa İstanbul son 3 ayda yüzde 47, yıl başından bu yana yüzde 92 ve son 1 yılda ise yüzde 155 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası olmayı başardı. Borsa İstanbul bu performansla, yurtiçinde de 24 yılın en yüksek seviyesine yükselen enflasyonun üzerinde getiri sağlamış oldu. BIST-100 Endeksi eylülde TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10.34 ile en yüksek aylık reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Borsa TÜFE ile indirgendiğinde son 3 ayda yüzde 22.13, son 6 ayda yüzde 27.25, son 1 yılda ise yüzde 27.06 ile yatırımcısına en fazla reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.