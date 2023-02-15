Borsa İstanbul’dan depremzedelere yardım

Deprem sonrası hemen harekete geçen Borsa İstanbul Grubu, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay illerine, AFAD ile koordinasyon halinde 8 tırlık yardım gönderdi. 5 tırlık yardım ile arama-kurtarma çalışmaları için jeneratör, kesici-delici hiltiler ve depremzedelerin ısınma ihtiyaçları için elektrikli ve tüplü ısıtıcılardan oluşan 3 tırlık araç-gereç iki gün içinde bölgeye ulaştırıldı. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada "Yardımlar, depremlerde en büyük yıkımın gerçekleştiği Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay illerinde Borsa İstanbul Grubu çalışanları tarafından, AFAD Deprem Koordinasyon kriz yönetim merkezlerine teslim edilmiştir. Ayrıca, bazı çalışanlarımız deprem bölgelerinde gönüllü olarak çalışmalara katkı vermişlerdir" denildi.