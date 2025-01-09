Borsa İstanbul’dan dolandırıcılık uyarısı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) önceki gün yaptığı dolandırıcılık uyarısının ardından, Borsa İstanbul'dan da telefon dolandırıcılığı konusunda açıklama geldi. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, son günlerde kendisini Borsa İstanbul yöneticisi veya çalışanı yahut bunların yakını olarak tanıtan kişilerce, Borsa İstanbul yöneticilerinin veya personelinin adı kullanılarak vatandaşlardan ya da şirketlerden muhtelif taleplerle para istendiği yönünde bilgi edinildiği belirtildi. Açıklamada, "Dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki bu tarz faaliyetlerde bulunanlara itibar edilmemesi gerekmektedir. Telefonla dolandırıcılık suçu dolayısıyla mağdur olmuş kişiler her zaman suç duyurusunda bulunabilirler ve zararlarının tazmini hususunda her türlü yasal haklarını kullanabilirler" denildi.