Borsa İstanbul’dan eğitim atağı

Finans dünyasında uzmanlaşmak ve finansal okuryazarlığı artırmak isteyenler için Borsa İstanbul Grubu'nun kapsamlı eğitim programları yayınlandı. Programlar, 30'u aşkın eğitim programını içerecek. Ana vizyon, tüm sektör çalışanlarının finansal okuryazarlık farkındalığını artırmak ve finansal alanda uzmanlaşmalarını sağlamak. Bu kapsamda; aracı kurum, banka, finansal kurum ve portföy yönetim şirketi çalışanları, veri dağıtım kuruluşları, halka açılmayı planlayan ve halka açık şirketlerin çalışanları, KAP, kolokasyon hizmeti alan/alacak olan üyeler, eğitim programına katılabilecek. Eğitimler, Borsa İstanbul çalışanlarından oluşan uzman ekiplerce verilecek. Başvurular www. borsaistanbul.com internet sitesinden yapılabiliyor.