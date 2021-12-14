Borsa İstanbul’dan tarihi rekor! Tüm zamanların en yüksek kapanışı!

BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerinin öncülüğünde günü yüzde 2,68 kazançla 2.157,74 puandan tamamlayarak hem rekor seviyeye ulaştı hem de tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

Analistler, enflasyonist baskılar ve Omicron varyantına ilişkin endişelerin gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, merkez bankaları kararları öncesi küresel pay piyasalarının yön arayışında olduğunu, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.