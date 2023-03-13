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Giriş Tarihi: 13.3.2023 15:35 Son Güncelleme: 13.3.2023 15:44

Borsa İstanbul'da yatırımcı rekoru!

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre borsada yatırımcı sayısı 13 Mart 2023 itibariyle 4 milyon 75 bin 641'e ulaşarak yeni rekor seviyesini gördü.

Borsa İstanbul’da yatırımcı rekoru!

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 4 Mart 2023 itibariyle Borsa yatırımcı sayısının tekrar 4 milyonun üzerine çıktığını duyurdu.

Borsada yatırımcı sayısı bazında yeni rekor seviye kaydedildi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun verilerine göre 13 Mart itibariyle pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 4 milyon 75 bin 641 oldu. Böylelikle borsa yatırımcısı bazında yeni rekor seviyesine ulaşılmış oldu. Önceki rekor 25 Ocak 2023 tarihinde kaydedilen 4 milyon 4 bin 979 olarak gerçekleşmişti.

MKK yayımladığı verilerde borsada yatırımcı sayısının aylık bazda yüzde 4,05 yükselişle 158 bin 776 kişi arttığını bildirdi. Yıllık yatırımcı sayısı ise 1 milyon 578 bin 10 arttı.

MKK verilerine göre borsada yıllık artış oranı yüzde 63,18 oldu.

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Borsa İstanbul'da yatırımcı rekoru!
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