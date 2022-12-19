Borsa yılbaşından bu yana dolar bazında yüzde 100’den fazla kazandırdı

Borsanın yılbaşından bu yana performansı sektör bazlı incelendiğinde en çok yüzde 540 ile ulaştırma sektörü kazandırırken, onu yüzde 380 ile elektrik ve yüzde 260 ile madencilik takip etti. Sektör endeksleri arasında bu sene kaybettiren bulunmazken, en az getiriyi ise yüzde 70 ile metal ana sanayi sağladı.

Analistler, borsada yukarı yönlü eğilimin güçlü kalmaya devam ettiğini belirterek, olası yükselişlerde sektör ve hisse bazlı rotasyonların öne çıkabileceğine işaret etti.