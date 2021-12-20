Borsa yine devre kesti

Cuma günü iki kez devre kesici sistemin devreye girdiği Borsa İstanbul
'da kayıplar bu haftanın ilk işlem gününde de devam etti. Geçen haftanın son işlem gününü yüzde 8.5'lik kayıpla 2 bin 84 puandan tamamlayan Borsa İstanbul'da endeks dün günün ilk yarısında 2 bin 149 puana kadar yükseldi. Fakat cuma günü saat 15'ten sonra yoğunlaşan satışlar dün de adeta tek merkezden gelir gibi, iki kez devre kesici sisteminin çalışmasına neden oldu. Borsa İstanbul'da günlük düşüş yüzde 7'nin üstüne çıktı. Öte yandan Borsa İstanbul yönetimi dün piyasalar açılmadan önce BIST 50 endeksindeki paylarda açığa satışa yukarı adım kuralı getirildiğini duyurdu.
AÇIĞA SATIŞ
Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek. Açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek. Döviz
piyasasında euro 20 TL'nin, dolar 17.85 TL'nin üstüne çıktı.