Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Borsacı Nihat Özçelik gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 26.12.2023 16:01

Borsacı Nihat Özçelik gözaltına alındı

Borsacı Nihat Özçelik’in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında şantaj, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve başka suçlardan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındılar.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Borsacı Nihat Özçelik gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, borsacı Nihat Özçelik'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüpheliler hakkında "Rüşvet", "Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirme", "Şantaj", "Yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "Resmî belgede sahtecilik" ve "Görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma yürütülüyor.

BORSACI GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız uzun namlulu silah, 2 adet çelik yelek ve dijital materyallere el konuldu. Başsavcılık, şüpheliler hakkında borsa manipülasyonuna yönelik herhangi bir soruşturma bulunmadığını açıkladı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Borsacı Nihat Özçelik gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA