Borsacı Nihat Özçelik gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, borsacı Nihat Özçelik'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüpheliler hakkında "Rüşvet", "Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirme", "Şantaj", "Yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "Resmî belgede sahtecilik" ve "Görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma yürütülüyor.



BORSACI GÖZALTINA ALINDI



Operasyonda tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız uzun namlulu silah, 2 adet çelik yelek ve dijital materyallere el konuldu. Başsavcılık, şüpheliler hakkında borsa manipülasyonuna yönelik herhangi bir soruşturma bulunmadığını açıkladı.