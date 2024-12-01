Borsada 7 ayın en büyük yükselişi

Borsa İstanbul'da haziran sonrasında başlayan ve 4 ay kesintisiz devam eden düşüş trendi kasımda sona erdi. 18 Temmuz'da 11.252 puanla tarihi zirve yaptıktan sonra, 5 Kasım'da 8.618 puana kadar gerileyen endeks kasımda yönünü yukarı çevirdi. Endeks kasım ayını yüzde 8.90 yükselişle kapatarak, nisan ayından bu yana en büyük aylık yükselişine imza attı. Kasım ayında şirketlerin piyasa değeri 1 trilyon liraya yakın arttı.Borsa İstanbul son 1 ayda aynı zamanda Arjantin ve Venezuella'nın ardından dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. Son 1 ayda Arjantin Borsası yüzde 22.36, Venezuella Borsası yüzde 11.57 yükseldi. Borsa İstanbul yıl başından bu yana ise yüzde 29.21 ile en fazla yükselen üçüncü piyasa oldu. Bu yıl Arjantin Borsası yüzde 142.9, Venezuella Borsası ise yüzde 92.56 prim yaptı.Borsada son 1 ayda 423 hisse yükselirken, 175 hisse değer kaybetti. 9 hissenin fiyatı ise değişmedi. Son 1 ayda en fazla yükselen hisse yüzde 300 ile İhlas Holding oldu. İhlas Gayrimenkul yüzde 106.9, İhlas Gazetecilik yüzde 62.2, İhlas Ev Aletleri yüzde 60.5 prim yaptı. İhlas Grubu'nda hisselerin yükselişinin fitilini 5 Kasım'daki açıklama ateşledi. 5 Kasım'da yapılan açıklamada, payları devralınan Orta Asya Investment Holding'in Kırgızistan Hükümeti ile Kazarman bölgesinde yapılacak yaklaşık 7 milyar dolarlık proje büyüklüğüne sahip 1200 mw kapasiteli hidroelektrik santralnin ve Bişkek'te yapılacak 300 milyon dolar yatırımla hayata geçirilecek doğal gaz çevrim santralinin yapım ve işletilmesini içeren anlaşmanın imzalandığı belirtildi.İhlas Grubu'nun ardından son 1 ayda en fazla yükselen hisse yüzde 53.2 ile İpek Enerji oldu. Kazan Altın ve Koza Madencilik'le birleşme kararı yükselişin önünü açtı. Son 1 ayda en fazla düşen hisse senedi ise yüzde 54.6 ile CEO Event oldu. Son 1 ayda TSKB GYO yüzde 51.8, Sur Tatil Evleri yüzde 38.8, Pergamon Dış Ticaret yüzde 37.12, Reeder yüzde 32.5 değer kaybetti.BIST-100 Endeksi'nde son 1 ayda en fazla yükselen hisse yüzde 29 ile gübre Fabrikaları olurken, OYAK Çimento yüzde 27.35, MLP Sağlık yüzde 24.8 prim yaptı. 1 aylık dönemde BIST-30'da ise en fazla yükselen hisse senedi yüzde 24.7 ile Emlak GYO olurken, Akbank yüzde 21.8, Yapı Kredi yüzde 19.7 yükseldi. Bu dönemde BIST-30'da en fazla düşenler yüzde 9.89 ile Ülker ve yüzde 8.68 ile Pegasus oldu.Borsada endeksin yüzde 29.2 yükseldiği bu yılın ilk 11 ayında 417 hisse prim yaparken, 160 hisse değer kaybetti. Borsa genelinde bu yıl en fazla yükselen hisseler yüzde 449.8 ile Ufuk Yatırım, yüzde 420.8 ile Batı Söke, yüzde 367.8 ile Sanifoam ve yüzde 350 ile İzfaş oldu. Bu dönemde en fazla kayıp yüzde 86.3 ile Peker GYOda gerçekleşti. BIST-100 Endeksi'nde bu yıl en fazla yükseliş yüzde 155.1 ile Tav'da yaşandı. Bu yıl BIST- 30'da en fazla yükselen hisse ise yüzde 115.9 ile Garanti Bankası, yüzde 89 ile Türk Telekom ve yüzde 84 ile Emlak GYO hisselerinde gözlendi. Bu yıl BIST-30'da düşenler Hektaş, Kontrolmatik, Sasa, Şişecam ve Doğuş Oto oldu.BORSAİstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri kasım ayında yüzde 5.7 yükselen Fenerbahçe Futbol AŞ, yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi oldu. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlarının hisseleri ise kasım ayında yüzde 1 azalış kaydetti. Geçen ay yatırımcısına Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yüzde 3.1, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ yüzde 5.8 kaybettirdi. Spor şirketlerinin bu yılın başından bu yana sergilediği hisse performansına bakıldığında Fenerbahçe zirvede yer aldı. Yatırımcısına Fenerbahçe yüzde 13.5, Galatasaray yüzde 11.4 kazandırırken, Trabzonspor yüzde 22, Beşiktaş yüzde 52.5 kaybettirdi.