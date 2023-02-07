Borsada açığa satış yasağı devam edecek

SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK), tüm ülkeyi yasa boğan deprem felaketiyle igili alınan kararları duyurdu. SPK, deprem bölgesinde bulunan müşterilerin kredili işlemler, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VİOP) ve kaldıraçlı işlemlerine esneklik getirirken, açığa satış yasağının devam edeceğini, satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulamasının ise sonlandırıldığını duyurdu. Bu kapsamda açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına devam edilecekken, yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulaması yürürlükten kaldırıldı.