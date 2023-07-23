Borsada geçen hafta 7 rekor birden kırıldı

BORSA İstanbul'da mayıs ayının son haftasında başlayan yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Endeks geçen haftanın son işlem gününde 6.687 puanla hem haftalık hem de günlük bazda kapanış rekoru kırarken, tarihi zirvesini de 6.724 seviyesine taşıdı. Borsa İstanbul'da geçen hafta 4 ayrı rekor daha kırıldı20 Temmuz'da 191.8 milyar TL ile işlem hacmi rekoru kırılırken, sözleşme sayısında da 18 Temmuz'da 8 milyon 466 binle zirveye ulaşıldı. BIST-30 Endeksi de 20 Temmuz'da 7.303 puanla kapanış rekoru kırdı. Aynı zamanda şirketlerin toplam piyasa değerinde de 7.4 trilyon lira ile tarihi zirveye ulaşıldı.Endeksin 4.424 puan olduğu 24 Mayıs'tan bu yana yaşanan yükseliş yüzde 51.1'e ulaştı. Bu dönemde şirketlerin piyasa değerinde artış 2.5 trilyon liraya ulaştı. Borsa İstanbul son dönemdeki performansıyla getiride de dünyanın zirvesine çıktı. Son 1 ayda yüzde 28.94 ile en fazla yükselen piyasa oldu. Borsa İstanbul son 3 ayda ise yüzde 33.4 ile dünyada ikinci sırada yer aldı.Borsa İstanbul'da haziran ayının ilk haftasında başlayan yabancı girişi hız kesmeden devam ediyor. Yabancı yatırımcıların Mayıs 2021'den bu yana ilk kez altı hafta art arda alım yaptığı gözlendi. 2 Haziran-14 Temmuz arasındaki 6 haftalık dönemde yabancılar 1 milyar 481 milyon dolarlık net alım yaptı. Böylece 26 iş gününde TL bazında yaklaşık 40 milyar liralık net yabancı girişi gerçekleşti. Bu süreçte günlük ortalama net yabancı girişi 1.5 milyar TL oldu.Önümüzdekidöneme ilişkin öngörülebilir politikaların devam etmesi halinde piyasada yükselişin süreceğine dikkat çeken Dinamik Yatırım Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş, "Endeksin TL bazında rekorlar kırdığı bir dönemdeyiz fakat dolar bazlı olarak bakmanın daha doğru olduğu kanısındayız. En son Mayıs ayında 250 dolar seviyesi test edildi ve bu noktada endeks bir miktar gevşedi. Şu an 248 dolar civarında fiyatlanıyoruz ve şirketlerde ikinci çeyrek finansalları açıklanacak. İkinci çeyrek bilançolarının beklenti üzerinde gerçekleşmesiyle 250 dolar seviyesi üzerinde kalınması halinde 300 dolar direnci test edilebilir" dedi.