Borsada gong katılım endeksleri için çaldı

Sürdürülebilirlik ve katılım finansı alanlarında büyümeyi, ürün çeşitliliğini artırmayı hedefleyen Borsa İstanbul'da gong, dün itibarıyla 5 katılım endeksinin hesaplanmaya başlaması için çaldı. Borsa İstanbul'da hesaplanmaya başlanan endeksler; BIST Katılım 30
, BIST Katılım 50
, BIST Katılım 100
, BIST Katılım Tüm
ve BIST Sürdürülebilirlik Katılım Endeksleri'nden oluşuyor.
YATIRIM FONU KURULACAK
Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, bu yeni endekslerin üzerine yatırım fonlarının kurulmasını sağlayacaklarını belirterek, "Ayrıca, bu endeksleri dayanak alan vadeli işlem sözleşmeleri oluşturacağız. Böylece, isteyen yatırımcılar katılım finansı kriterlerini sağlayan şirketlere doğrudan, isteyen yatırımcılar ise bu şirketlerin üzerine kurulan finansal ürünlere yatırım yapabilecekler. Borsamızdaki katılım finansı ürünlerinin çeşitliliğini artırmaya devam edeceğiz" dedi. Ergun, katılım finans kriterlerini sağlayan 165 şirketin isimlerini işaret ederek, diğer şirketleri de katılım endeksine dahil olmaya davet etti. 5 katılım endeksinin arasında yer alan, BIST Sürdürülebilirlik Katılım Endeksi'ne dikkati çeken Ergun, "Böylece hem katılım finansı kriterlerini hem de sürdürebilirlik kriterlerini sağlayan şirketleri, her iki alanda aynı anda yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımıza sunmuş oluyoruz. Yine yeşil kira sertifikaları da bu alandaki en güzel örneklerden biri olacak" diye konuştu.
İFM'NİN ÖNEMLİ BİLEŞENİ
Türkiye Katılım Bankaları Birliği
(TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz de, katılım endeksinin oluşum sürecinin uzun ve meşakkatli olduğunu belirterek, "İstanbul Finans Merkezi Projesi'nin (İFM) en önemli bileşenlerinden birisinin katılım finans ekosisteminin geliştirilmesi olduğu bu dönemde, katılım esaslı sermaye piyasalarının gelişimi ülkemiz ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunması ve bu alanda yatırım yapan yerli ve yabancı fon ve diğer yatırımcıların ülkemize çekilebilmesi adına bu çalışma hayati bir öneme sahip" dedi.
DANIŞMA KURULU İLE İŞBİRLİĞİ
KATILIM endekslerinde yer alacak şirketleri belirleme çalışmalarında Türkiye Katılım Bankaları Birliği bünyesinde yer alan Danışma Kurulu ile işbirliği yapıldı. Çalışmalarda Danışma Kurulu tarafından oluşturulan "Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı" (Standart) esas alındı ve şirketlerin bu standarda uygunluğu değerlendirildi.