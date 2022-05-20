Borsa’da gong Yayla Gıda için çaldı

Borsa İstanbul'da gong Yayla Gıda için çaldı. Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Yayla Gıda 887.5 milyon TL büyüklük ve 65 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirdi" dedi. Yayla Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş ise şirketin yaklaşık 15'ini halka arz ettiklerini belirterek, "Kurumsallaşmayı ön planda tutmak suretiyle daha sürdürülebilir daha şeffaf bir yapı olsun diye halka arz motivasyonumuz vardı" dedi.Gelen kaynağı nasıl kullanacaklarına dair bilgi veren Gümüş, "Bundan sonra yapacağımız yatırımlar var. Halka arz geliriyle sermaye dahil ettiğimiz rakamın yüzde 65'i ile üçüncü fabrikamızın temelini ay sonu atacağız ve bir yılda yatırımı bitireceğiz. İlk faz yaklaşık 500 milyon TL ve toplamda 1.7 milyon TL'lik bir yatırım öngörüyoruz" açıklaması yaptı.