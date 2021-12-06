Borsada hedef 2.100 puan

Son 10 yıldaki yedinci büyük yükseliş dalgasını gerçekleştiren Borsa İstanbul
'da endeks, art arda kapanış rekorları kırmaya devam ediyor. 6 Ekim'de 1.371 puan olan endeks, 3 Aralık itibarıyla 1.910 puana çıktı. Bu süreçte yaşanan yükseliş yüzde 40 olarak gerçekleşti. Hisse senetleri borsada işlem gören şirketlerin piyasa değeri ise 1 trilyon 422 milyar liradan 2 trilyon lirayı geçti. Borsa İstanbul son 1 ay ile 3 ayda dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. Son 6 ayda ise getiride cuma günü itibarıyla ikinci sırada bulunuyor.
ORTALAMA % 52 YÜKSELDİ
Borsa İstanbul'da endeks son 10 yılda gerçekleştirdiği 6 büyük rallide ortalama yüzde 52 prim yapmıştı. Endeks 2012'de yüzde 72, 2014'te yüzde 50, 2017'de yüzde 53, 2019'de yüzde 33, 2020'deiki iki rallide yüzde 46 ve 60 yükseldi. Borsanın son 10 yıldaki ralli ortalamasını yakalaması halinde, endeksin 2.100 puanın üzerine çıkması bekleniyor.
YERLİLER SIRTLADI
Borsa İstanbul'da son iki ayda yaşanan yükselişin lokomotifliği yerli yatırımcılar üstlendi. Bu yıl yaşanan rekor halka arzların da etkisiyle, 2020 sonunda 1 milyon 976 bin olan yerli yatırımcı sayısı, 2021'in nisan ayında 2 milyon 661 bine kadar çıktı.
Yerli yatırımcı sayısı kasım sonu itibarıyla 2 milyon 371 bin seviyesinde bulunuyor. 2020 sonunda 380 milyar TL olan yerli yatırımcının portföy büyüklüğü, kasım ayı itibarıyla 491 milyar liraya çıktı.
YABANCI DÖNÜYOR
2020 sonunda 361 milyar lira olan portföy büyüklüğü, kasım sonunda 350 milyara gerileyen, halka açık kısımdaki payı da yüzde 40'lara düşen yabancı yatırımcı, özellikle son 2 aydır piyasaya geri döndü. Ağustos, eylül ve ekim aylarında 2017'den bu yana borsada ilk kez üç ay art arda borsada net alım yapan yabancıların, kasımda da 1.1 milyar dolarlık yeni pozisyon açtığı tahmin ediliyor.
HALKA ARZDA REKOR
Borsa İstanbul'da bu yıl yatırımcı sayısının artmasında, halka arzlar etkili oldu. Bu yıl halka açılan şirket sayısında şu ana kadar 51'le rekor kırılırken, TL bazında elde edilen gelirde de 20.6 milyar TL ile zirveye ulaşıldı. Bu hafta Pasifik GYO
'nun halka arzının tamamlanacağı piyasada yıl sonuna kadar 55 şirketin halka açılması ve toplam halka arz büyüklüğünün ise 25 milyar liraya ulaşması bekleniyor.