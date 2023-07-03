Borsada Kartal pençesi

Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren Beşiktaş, borsa liginde ise rakiplerine fark attı. Hisse senetlerinde son dönemde yaşanan hızlı yükselişle tüm dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş'ın piyasa değeri, şampiyon Galatasaray'ı solladı.Beşiktaş'ın borsadaki hisseleri son 3 ayda yüzde 166.5, son 1 ayda yüzde 84.8, yıl başından bu yana yüzde 280, son 1 yılda ise yüzde 430 yükseldi. Beşiktaş bu yıl borsada en fazla yükselen üçüncü hisse oldu. Hisse fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle Beşiktaş, piyasa değerinde, şampiyon Galatasaray'ı geride bırakmayı başardı. Piyasa değerinde Fenerbahçe 6.1 milyar TL ile zirvede yerini korurken, Beşiktaş 5.4 milyar TL ile ikinci sıraya indi. Galatasaray 4.5 milyar TL ile üçüncü sıraya inerken, Trabzonspor'un değeri 2.2 milyar TL seviyesinde bulunuyor.Beşiktaş'ın yüzde 166 yükseldiği son 3 ayda, ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın hisseleri yüzde 3.3 düştü. Bu dönemde Fenerbahçe yüzde 7.99, Trabzonspor ise yüzde 13.8 prim yaptı. Kara Kartal'ın yüzde 84.8 yükseldiği son 1 ayda ise Fenerbahçe yüzde 25, Trabzonspor yüzde 23, Galatasaray yüzde 2.8 değer kazandı.Beşiktaş'ın yüzde 280 yükseldiği yıl başından bu yana da Fenerbahçe yüzde 14.7, Trabzonspor yüzde 8.7 değer kaybetti. Cimbom ise bu yıl yüzde 5.9 prim yaptı. Son 1 yılda Galatasaray yüzde 118, Fenerbahçe yüzde 44 değer kazandı. Bu dönemde Trabzonspor hisselerindeki kayıp yüzde 6.8 oldu.