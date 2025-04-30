Borsada manipülasyona 15 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul'da işlem gören bazı paylarda manipülatif işlemler yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da dün eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonda, yakalama, arama ve el koyma işlemleri sürüyor. Kamuoyuna yapılan açıklamada adli sürecin titizlikle sürdüğü bildirildi.