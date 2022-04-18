Borsada tarihi rekor! Tüm zamanların en yüksek kapanışı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 47 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,63 ve holding endeksi yüzde 0,60 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,92 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,28 ile spor oldu.